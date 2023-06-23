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В Заре подтвердили, что клуб воспользовался опцией выкупа Герреро

Премьер-лига
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Панамский игрок остается в Украине

В Заре подтвердили, что клуб воспользовался опцией выкупа Герреро

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Начальник "Зари" Игорь Гузь сообщил о том, что луганский клуб принял решение выкупить у "Маккаби" Тель-Авив форварда Эдуардо Герреро.

"Герреро на сегодняшний день - игрок "Зари". Мы эту опцию применили", - сказал представитель луганчан в интервью "Український футбол".

Ранее СМИ писали, что приблизительная стоимость трансфера будет составлять 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера панамского футболиста.

Во второй половине сезона УПЛ 23-летний Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Эдуардо Герреро
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