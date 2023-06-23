Начальник Зари: Если ван Леувен захочет уйти в другую команду - это должно быть цивилизованно

Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал информацию в СМИ о том, что главный тренер команды Патрик ван Леувен покинул луганчан.

Была информация, что нидерландец является главным кандидатом на должность наставника "Шахтера" в случае возможного увольнения Игора Йовичевича.

"У него действующий контракт. Если ван Леувен захочет уйти в какую-то другую команду - это должно быть цивилизованно с учетом интересов обеих сторон.

В жизни все бывает. Люди приходят и уходят: футболисты, тренеры, сотрудники. Главное чтобы не было обид и оставались приятные воспоминания о сотрудничестве.

А вообще, сегодня главное - наша победа и мир в нашей стране. С этой мыслью нужно просыпаться и ложиться спать, а все остальное придет", - сказал Гузь.