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Динамо озвучило планы подготовки к новому сезону: известны первые соперники
Киевляне проведут летний сбор в Австрии
Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, 26 июня "футболисты "Динамо" начнут подготовку к сезону-2023/24. Команда соберется в Киеве, где пройдет традиционный медицинский осмотр.
Игроки, которые были задействованы в своих национальных командах, получат дополнительный отдых и присоединятся к партнерам уже в Клагенфурте (Австрия), где с 3-го по 21-е июля запланирован учебно-тренировочный сбор.
На данный момент согласованы три контрольных матча "бело-синих" в Австрии - против "Динамо" из Бухареста (5 июля), австрийского "Вольфсбергера" (8 июля) и швейцарского "Янг Бойз" (12 июля).
Другие соперники станут известны позже, когда будут согласованы и подписаны контракты на спарринги.
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