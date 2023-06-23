Полузащитник Кривбасса: Настроены с новыми силами готовиться к сезону

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о выходе команды из отпуска.

- Андрей, позади первая тренировка на сборах. Расскажи об эмоциях от встречи с партнерами.

- Все очень счастливы, что собрались вместе. Мы - семья "Кривбасс". Все рады видеть друг друга после небольшого отдыха. Настроены с новыми силами готовиться к новому сезону. Хотя отпуск был коротким, думаю, каждый из нас успел перезагрузиться и соскучиться по футболу, тренировкам.

- Уже известны некоторые соперники "Кривбасса" на сборах: это и "Минай", и "Кремень", и "Днепр-1", и "Карпаты". Встречи против кого ждешь больше всего?

- Все эти команды - хорошего уровня. Со всеми будет интересно встретиться.

- В прошлом сезоне ты играл на новой для себя позиции - крайнего защитника. Готов ли там играть и в дальнейшем?

- Не знаю, это не от меня зависит. Где тренер скажет, там и буду играть. Где он меня видит, там и буду пытаться помочь команде. В принципе мне не принципиально, на какой позиции играть, - заявил футболист.