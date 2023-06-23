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СМИ: Бывший шеф-продюсер каналов Футбол Иван Гресько претендует на должность директора УПЛ ТВ
Если сам проект, конечно же, будет
фото из свободных источников
На заседании клубов УПЛ, на котором обговаривалось создание возможное создание единого телепула в грядущем сезоне под кодовым названием "УПЛ-ТВ", присутствовал бывший шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.
При этом, как сообщает "ТаТоТаке", он не представлял конкретный клуб, но выполняет функции докладчика по теме телепула.
По информации источника, Гресько претендует на должность будущего директора будущего УПЛ ТВ.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что против создания УПЛ-ТВ выступили три клуба - "Днепр-1", «Динамо» и "Заря", у которых действующий контракт с медиахолдингом 1+1.
"Верес" не против объединения клубов в телепул, но не одобряет реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.
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