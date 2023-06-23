СМИ: Бывший шеф-продюсер каналов Футбол Иван Гресько претендует на должность директора УПЛ ТВ

На заседании клубов УПЛ, на котором обговаривалось создание возможное создание единого телепула в грядущем сезоне под кодовым названием "УПЛ-ТВ", присутствовал бывший шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

При этом, как сообщает "ТаТоТаке", он не представлял конкретный клуб, но выполняет функции докладчика по теме телепула.

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По информации источника, Гресько претендует на должность будущего директора будущего УПЛ ТВ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что против создания УПЛ-ТВ выступили три клуба - "Днепр-1", «Динамо» и "Заря", у которых действующий контракт с медиахолдингом 1+1.

"Верес" не против объединения клубов в телепул, но не одобряет реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.