  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Бывший шеф-продюсер каналов Футбол Иван Гресько претендует на должность директора УПЛ ТВ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бывший шеф-продюсер каналов Футбол Иван Гресько претендует на должность директора УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Если сам проект, конечно же, будет

СМИ: Бывший шеф-продюсер каналов Футбол Иван Гресько претендует на должность директора УПЛ ТВ

фото из свободных источников

Новина українською

На заседании клубов УПЛ, на котором обговаривалось создание возможное создание единого телепула в грядущем сезоне под кодовым названием "УПЛ-ТВ", присутствовал бывший шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

При этом, как сообщает "ТаТоТаке", он не представлял конкретный клуб, но выполняет функции докладчика по теме телепула.

Читайте такжеСМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула

По информации источника, Гресько претендует на должность будущего директора будущего УПЛ ТВ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что против создания УПЛ-ТВ выступили три клуба - "Днепр-1", «Динамо» и "Заря", у которых действующий контракт с медиахолдингом 1+1.

"Верес" не против объединения клубов в телепул, но не одобряет реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.

По теме
yellow-arrow
Заря хочет вернуть Леднева
yellow-arrow
КДК оштрафовал Верес, Днепр-1 и ЛНЗ за присутствие болельщиков на матчах
yellow-arrow
Президент Полесья: Цель на сезон - попытаться попасть в топ-5 УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телепул Иван Гресько УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
трамвай за трамваєм (найкращий)
23.06.2023 в 18:40
Пропоную аффтору текста трошки в тексті ускладнити текст .============ Гресько у майбутньому претендує на посаду майбутнього директора майбутнього УПЛ ТБ.
Ответить
0
0
Rumata (Киев)
23.06.2023 в 17:59
Кротовнік знов зжене всі колгоспи до купи і буде кидати подачку як це було останній десяток років з Футболами. Динамо/Дніпро і Зоря будуть спокійно зароблять на Плюсах в 10 раз більше. Нічого в ції країні не зміниться.
Ответить
+1
-1
fanatSD (донецк)
23.06.2023 в 18:15
побереги язычок для суркиса и кало-мойского.зарабатывай,только не надорвись.как суркис заработал и во что превратил динамо все уже увидели в прошедшем сезоне.пусть продолжает в том же духе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде