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Бескоровайный: В отпуске поддерживал форму, ходил к своему тренеру по боксу
Защитник Кривбасса немного переключился на другой спорт, чтобы отдохнуть от футбола
Фото: fckryvbas.com
Защитник "
- Даниило, как провел отпуск и какое настроение на сборы.
– Очень доволен своим отпуском, немного отдохнул с семьей. Ездил в Киев. Чувствую себя хорошо. Рад, что возвращаемся к работе. Будем упорно работать, чтобы к сезону подойти в оптимальной форме.
Ждем второй группы игроков, которые вскоре к нам приедут, и встретимся с руководством, чтобы услышать задачи на сезон. Но от себя хочу сказать, что ставлю перед собой только максимальные задачи и хочу помочь "Кривбассу" пробиться в еврокубки.
- Закладывал ли фундамент в отпуске?
- Да, конечно. Поддерживал форму, ходил к своему тренеру по боксу Владу Дибровенко. Чуть-чуть переключился на другой спорт, чтобы отдохнуть от футбола.
- Встречи против кого из будущих спарринг-партнеров ждешь больше всего?
– Конечно, против "Днепра-1", ведь это дерби. Так же как и для каждого криворожца.
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