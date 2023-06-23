Бескоровайный: В отпуске поддерживал форму, ходил к своему тренеру по боксу

Защитник " Кривбасса " Даниил Бескоровайный рассказал о выходе команды из отпуска и планах на летние сборы.

- Даниило, как провел отпуск и какое настроение на сборы.

– Очень доволен своим отпуском, немного отдохнул с семьей. Ездил в Киев. Чувствую себя хорошо. Рад, что возвращаемся к работе. Будем упорно работать, чтобы к сезону подойти в оптимальной форме.

Ждем второй группы игроков, которые вскоре к нам приедут, и встретимся с руководством, чтобы услышать задачи на сезон. Но от себя хочу сказать, что ставлю перед собой только максимальные задачи и хочу помочь "Кривбассу" пробиться в еврокубки.

- Закладывал ли фундамент в отпуске?

- Да, конечно. Поддерживал форму, ходил к своему тренеру по боксу Владу Дибровенко. Чуть-чуть переключился на другой спорт, чтобы отдохнуть от футбола.

- Встречи против кого из будущих спарринг-партнеров ждешь больше всего?

– Конечно, против "Днепра-1", ведь это дерби. Так же как и для каждого криворожца.