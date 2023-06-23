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Беттинговые права УПЛ на следующий сезон будут разыгрываться на тендере

Премьер-лига
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На данный момент титульным партнером УПЛ является VBET

Беттинговые права УПЛ на следующий сезон будут разыгрываться на тендере

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 23 июня, состоялось общее собрании клубов УПЛ, главным вопросом которого было обсуждение телетрансляций на следующий сезон.

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Тем не менее, частично обсуждался и вопрос беттинговых прав лиги на следующий сезон.

По информации ТаТоТаке, беттинговые права не будут отдаваться одному конкретному букмекеру. Сначала будет происходить процесс тендерной документации, затем – рассмотрение предложений, далее – процесс тендера и решения клубов и окончательная продажа прав.

Напомним, что титульным партнером УПЛ и сборной Украины является VBET.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТаТоТаке

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