  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клубы УПЛ утвердили план-календарь и регламент нового сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы УПЛ утвердили план-календарь и регламент нового сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Состоялось общее собрание клубов УПЛ

Клубы УПЛ утвердили план-календарь и регламент нового сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

upl.ua

Новина українською

В Доме футбола состоялось общее собрание клубов УПЛ.

На нем были утверждены итоги УПЛ сезона-2022/23 (VBET Лига, Чемпионат U-19) учитывая последнее решение КГК УАФ по поводу матча 30-го тура между "Минаем" и "Зарей" (техническая победа закарпатцев - 3:0).

Было принято решение относительно состава Участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы "Ингулец" (Петрово), "Металлист" (Харьков) и "Львов", пополнили ряды элитного дивизиона "Полесье" (Житомир), "Оболонь" (Киев) и ЛНЗ (Черкассы).

Представители клубов обсудили и поддержали идею сформировать рабочую группу по реформе Чемпионата U-19.

Также был утвержден план-календарь УПЛ на сезон-2023/24, по которому базовая дата 1 тура - 29 июля. В первой части сезона запланировано проведение 17-ти туров (базовая дата 17-го - 9 декабря), во второй - 13-ти туров. Базовая дата 18 тура – 24 февраля 2024 года, базовая дата 30 тура – 18 мая. В сезоне-2023/24 запланировано также проведение Кубка Украины.

Было рассмотрено и учтено обращение тренерского штаба национальной сборной Украины о возможном переносе матчей одного из осенних туров Чемпионата Украины.

Также состоялось обсуждение положения дел по реализации проекта УПЛ-ТВ. Клубы в очередной раз ознакомились с презентацией проекта, рассмотрели предварительную смету расходов (кэш-флоу) и выразили пожелание дополнительно изучить все цифры и проекты документов. Ожидается, что на предстоящей неделе будут заключены следующие решения.

Также был утвержден проект Регламента соревнований на сезон-2023/24.

По теме
yellow-arrow
Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде
yellow-arrow
Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону
yellow-arrow
Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде