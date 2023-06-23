Клубы УПЛ утвердили план-календарь и регламент нового сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

В Доме футбола состоялось общее собрание клубов УПЛ .

На нем были утверждены итоги УПЛ сезона-2022/23 (VBET Лига, Чемпионат U-19) учитывая последнее решение КГК УАФ по поводу матча 30-го тура между "Минаем" и "Зарей" (техническая победа закарпатцев - 3:0).

Было принято решение относительно состава Участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы "Ингулец" (Петрово), "Металлист" (Харьков) и "Львов", пополнили ряды элитного дивизиона "Полесье" (Житомир), "Оболонь" (Киев) и ЛНЗ (Черкассы).

Представители клубов обсудили и поддержали идею сформировать рабочую группу по реформе Чемпионата U-19.

Также был утвержден план-календарь УПЛ на сезон-2023/24, по которому базовая дата 1 тура - 29 июля. В первой части сезона запланировано проведение 17-ти туров (базовая дата 17-го - 9 декабря), во второй - 13-ти туров. Базовая дата 18 тура – 24 февраля 2024 года, базовая дата 30 тура – 18 мая. В сезоне-2023/24 запланировано также проведение Кубка Украины.

Было рассмотрено и учтено обращение тренерского штаба национальной сборной Украины о возможном переносе матчей одного из осенних туров Чемпионата Украины.

Также состоялось обсуждение положения дел по реализации проекта УПЛ-ТВ. Клубы в очередной раз ознакомились с презентацией проекта, рассмотрели предварительную смету расходов (кэш-флоу) и выразили пожелание дополнительно изучить все цифры и проекты документов. Ожидается, что на предстоящей неделе будут заключены следующие решения.

Также был утвержден проект Регламента соревнований на сезон-2023/24.