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Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде
Команда провела первую тренировку
chornomorets.football
В пятницу, 23 июня, одесский "
Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к занятиям на футбольных полях базы в Совиньоне под руководством тренерского штаба во главе с Романом Григорчуком.
Начался и просмотр потенциальных новичков одесского клуба.
Также отмечается, что легионеры "черно-синих", остались в команде.
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Источник:ФК Черноморец
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