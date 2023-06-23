  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда провела первую тренировку

Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде

chornomorets.football

Новина українською

В пятницу, 23 июня, одесский "Черноморец" вышел из отпуска.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к занятиям на футбольных полях базы в Совиньоне под руководством тренерского штаба во главе с Романом Григорчуком.

Начался и просмотр потенциальных новичков одесского клуба.

Также отмечается, что легионеры "черно-синих", остались в команде.

По теме
yellow-arrow
Клубы УПЛ утвердили план-календарь и регламент нового сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
yellow-arrow
Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону
yellow-arrow
Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Черноморец

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде