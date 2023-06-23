Черноморец вышел из отпуска. Легионеры остаются в команде

В пятницу, 23 июня, одесский " Черноморец " вышел из отпуска.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки приступили к занятиям на футбольных полях базы в Совиньоне под руководством тренерского штаба во главе с Романом Григорчуком.

Начался и просмотр потенциальных новичков одесского клуба.

Также отмечается, что легионеры "черно-синих", остались в команде.