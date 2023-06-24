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УПЛ создаст платформу для трансляции матчей без отказавшихся от телепула. Ее стоимость – 50 грн

Премьер-лига
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УПЛ создаст платформу для трансляции матчей без отказавшихся от телепула. Ее стоимость – 50 грн

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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УПЛ хочет реализовать план Б по созданию централизованной платформы трансляции матчей. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Речь идет о том, что 12-13 клубов готовы реализовать этот план без тех, кто отказался. Матчи будут транслироваться на OTT-платформах, а также на YouTube.

“УПЛ ТВ как единый телепул реализован не будет. Против – “Днепр-1”, “Динамо” и “Заря”, которые остаются на “плюсах”. Воздержался “Верес”, которого не до конца устроила предложенная финансовая схема проекта”, - сообщает “ТаТоТаке”.

Ожидается, что оплата за месячную подписку на этот пакет составит 50 гривен. Согласно плану такая система должна принести 40 миллионов гривен прибыли.

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В статье: УПЛ телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ТаТоТаке

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