УПЛ создаст платформу для трансляции матчей без отказавшихся от телепула. Ее стоимость – 50 грн

УПЛ хочет реализовать план Б по созданию централизованной платформы трансляции матчей. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Речь идет о том, что 12-13 клубов готовы реализовать этот план без тех, кто отказался. Матчи будут транслироваться на OTT-платформах, а также на YouTube.

“УПЛ ТВ как единый телепул реализован не будет. Против – “Днепр-1”, “Динамо” и “Заря”, которые остаются на “плюсах”. Воздержался “Верес”, которого не до конца устроила предложенная финансовая схема проекта”, - сообщает “ТаТоТаке”.

Ожидается, что оплата за месячную подписку на этот пакет составит 50 гривен. Согласно плану такая система должна принести 40 миллионов гривен прибыли.