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Металлист объявил имя нового наставника. Им стал тренер со структуры клуба

Премьер-лига
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Знает, как работать с молодежью

Металлист объявил имя нового наставника. Им стал тренер со структуры клуба

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

Новина українською

Харьковский "Металлист" на своем официальном сайте объявил имя нового главного тренера клуба. Им стал 48-летний Андрей Анищенко.

Он уроженец Харькова, где и начал свою футбольную карьеру. Выступал на позиции центрального защитника за местные клубы, а затем играл в ряде украинских команд, в частности в "Металлисте", "Таврии" и "Кривбассе". Вместе с криворожцами дважды добывал бронзу чемпионата Украины.

После завершения карьеры игрока в 33-летнем возрасте (2008 год) он начал тренерскую деятельность.

“С 2011 года успешно руководил тренерским штабом молодежного состава “Металлиста”. В 2019 году возглавил Академию футбола "Металлист", а с выходом желто-синих в УПЛ Андрей Анатольевич стал старшим тренером "Металлиста" U19. С марта 2023 входил в тренерский штаб первой команды”, - говорится на сайте харьковчан.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлист" занял 15 место в УПЛ и вылетел из высшего дивизиона. Следующий розыгрыш чемпионата команда проведет в Первой лиге.

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В статье: Андрей Анищенко Металлист (Харьков)
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