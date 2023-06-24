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Звезд в Mинай пригласить нереально, - Бандура

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок имеет реалистичную оценку возможных трансферов

Звезд в Mинай пригласить нереально, - Бандура

Фото: ФК Минай

Новина українською

Голкипер "Миная" Александр Бандура за счет чего команде удалось финишировать вдали от зоны вылета.

- После того, как "Минай" возглавил Владимир Шаран, "горожане" довольно скромно вели себя на трансферном рынке. Однако при всем опытном вожде удалось создать боеспособную команду.

- Буду откровенным: звезд в "Минай" пригласить нереально, ведь наш клубный бюджет самый маленький в УПЛ. Поэтому достигали желаемого благодаря бойцовским качествам, сплоченности, четкому исполнению тренерских установок.

С другой стороны, еще неизвестно, что лучше: иметь солидные финансовые условия, однако не всегда выполняемые или менее привлекательные, но когда все заработанное выплачивается вовремя. Поэтому следует отдать должное клубному руководству, которое позаботилось, чтобы у нас на всех фронтах все было хорошо, - сказал Бандура.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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Источник:
Sport.ua

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