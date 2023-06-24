Звезд в Mинай пригласить нереально, - Бандура

Голкипер "Миная" Александр Бандура за счет чего команде удалось финишировать вдали от зоны вылета.

- После того, как "Минай" возглавил Владимир Шаран, "горожане" довольно скромно вели себя на трансферном рынке. Однако при всем опытном вожде удалось создать боеспособную команду.

- Буду откровенным: звезд в "Минай" пригласить нереально, ведь наш клубный бюджет самый маленький в УПЛ. Поэтому достигали желаемого благодаря бойцовским качествам, сплоченности, четкому исполнению тренерских установок.

С другой стороны, еще неизвестно, что лучше: иметь солидные финансовые условия, однако не всегда выполняемые или менее привлекательные, но когда все заработанное выплачивается вовремя. Поэтому следует отдать должное клубному руководству, которое позаботилось, чтобы у нас на всех фронтах все было хорошо, - сказал Бандура.