Палкин – о ФИФА: Их почти невозможно победить, так устроена система

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин возмутился действиями ФИФА, которая никак не помогает украинским клубам во время войны, а лишь создает дополнительные препятствия. В интервью SportBusiness функционер вспомнил, что клуб до сих пор имеет долги за легионеров, которым ФИФА позволила в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами.

"Мы все участвуем в одном соревновании, но ФИФА отпускает половину нашей команды. Каким образом вы ожидаете, что мы будем играть на равных другими футболистами? Я мог бы понять, если бы мы не соревновались в Лиге чемпионов, если бы мы не соревновались в украинской Премьер-лиге Если бы мы развалили украинский футбол, и когда закончилась война, мы бы восстановили его, тогда окей, но они забрали всех наших игроков, пока у нас турниры.

Я все еще обязан заплатить всем своим кредиторам. У нас был один случай, когда другой клуб обратился в ФИФА, ФИФА назначил посредника, и этот посредник пытался заставить меня заплатить другому клубу. Я сказал: "Как я могу заплатить, если вы [FIFA] отпускаете моего игрока, а я даже не могу его продать?"

В украинском футболе у нас сейчас нулевой доход. У нас нет продаж билетов, потому что стадионы пустые, у нас нет спонсорской помощи, потому что все исчезли, и мы имеем нулевой доход от телевизионных прав. Как мы можем заплатить? Откуда эти деньги? Говорят, если вы не заплатите, УЕФА может отозвать вашу футбольную лицензию на еврокубки. Как это возможно?", - сказал Палкин.