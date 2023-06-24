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Палкин – о ФИФА: Их почти невозможно победить, так устроена система
Функционер "горняков" снова атакует ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин возмутился действиями ФИФА, которая никак не помогает украинским клубам во время войны, а лишь создает дополнительные препятствия. В интервью SportBusiness функционер вспомнил, что клуб до сих пор имеет долги за легионеров, которым ФИФА позволила в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами.
"Мы все участвуем в одном соревновании, но ФИФА отпускает половину нашей команды. Каким образом вы ожидаете, что мы будем играть на равных другими футболистами? Я мог бы понять, если бы мы не соревновались в Лиге чемпионов, если бы мы не соревновались в украинской Премьер-лиге Если бы мы развалили украинский футбол, и когда закончилась война, мы бы восстановили его, тогда окей, но они забрали всех наших игроков, пока у нас турниры.
Я все еще обязан заплатить всем своим кредиторам. У нас был один случай, когда другой клуб обратился в ФИФА, ФИФА назначил посредника, и этот посредник пытался заставить меня заплатить другому клубу. Я сказал: "Как я могу заплатить, если вы [FIFA] отпускаете моего игрока, а я даже не могу его продать?"
В украинском футболе у нас сейчас нулевой доход. У нас нет продаж билетов, потому что стадионы пустые, у нас нет спонсорской помощи, потому что все исчезли, и мы имеем нулевой доход от телевизионных прав. Как мы можем заплатить? Откуда эти деньги? Говорят, если вы не заплатите, УЕФА может отозвать вашу футбольную лицензию на еврокубки. Как это возможно?", - сказал Палкин.
В то же время функционер не уверен, что апелляция против ФИФА будет удовлетворена.
"Их почти невозможно победить, так устроена система.
Мы стараемся подтолкнуть ФИФА к созданию фонда солидарности украинских клубов. Мы боремся не только за "Шахтер", мы боремся за всех. Я не хочу, чтобы ФИФА обращалась с нами так же, как они относятся к Российской Федерации и российским игрокам, потому что на данный момент они именно так и поступают", - подытожил функционер.
Напомним, что в январе этого года CAS отклонил иск "Шахтера" к ФИФА по автоматической приостановке контрактов с футболистами-легионерами с украинскими клубами, но
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