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Палкин к МОК: Если вы болеете за Украину, то участие россиян в любом спортивном мероприятии невозможно

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор "горняков" раскритиковал олимпийский комитет

Палкин к МОК: Если вы болеете за Украину, то участие россиян в любом спортивном мероприятии невозможно

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал деятельность и политику Международного олимпийского комитета по отношению к россиянам.

"Как можно выбирать сторону? Россия начала вторжение в нашу страну. Все страны Европы и США пытаются ввести санкции против России и российских компаний, но почему эти санкции не распространяются на спорт?"

Какую спортивную дипломатию мы видим от русских спортсменов? Никакую. Большинство молчит. Даже некоторые из них поддерживают войну. Это спортивная дипломатия? Спортсмены и спортсменки являются частью войны. Надо выбирать сторону, а если не поддерживаешь войну – скажи почему.

Нам нужны организации, чтобы быть очень сильными. Нам не надо играться, иначе сегодня мы позволим России заниматься спортом, завтра позволим еще больше. Нам нужно, чтобы они [МОК] поддерживали Украину во всех областях.

Для меня это сообщение очень четкое. Вы [МОК] нам нужны, чтобы поддержать Украину. Если вы говорите, что болеете за Украину, то участие российских спортсменов в любом спортивном мероприятии невозможно. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы не можете играть в политические игры. Каждый в демократическом мире говорит, что хочет поддержать Украину. Мы должны послать правильный сигнал в спорте", - рассказал директор "горняков".

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В статье: Сергей Палкин война с россией
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Источник:
SportBusiness

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