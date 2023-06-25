Палкин: В демократическом мире все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с поддержкой Украины и как "горняки" хотят развивать ее в дальнейшем.

“В демократическом мире все поддерживают Украину. Каждый пытается чем-нибудь поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов.

Конечной целью станет фонд солидарности украинских клубов. Это будет наша величайшая победа, так мы сможем поддержать украинский футбол и обеспечить ему выживание. Борьба не прекратится, мы этого не сделаем”, – сказал Палкин.