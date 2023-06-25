Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: В демократическом мире все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину
Однако эти клубы он не назвал
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с поддержкой Украины и как "горняки" хотят развивать ее в дальнейшем.
“В демократическом мире все поддерживают Украину. Каждый пытается чем-нибудь поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов.
Конечной целью станет фонд солидарности украинских клубов. Это будет наша величайшая победа, так мы сможем поддержать украинский футбол и обеспечить ему выживание. Борьба не прекратится, мы этого не сделаем”, – сказал Палкин.
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще более семи сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Тренер Румынии U-21: Нам удалось продержаться большую часть матча
- Ротань: Удаление - для Ваната будет хорошим уроком. Игроки выгрызали результат и для него
- Не только Бурда. Колос усилился еще тремя игроками - Источник
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО