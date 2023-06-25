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Степаненко: Перед началом сезона никто даже не верил, что мы приблизимся к титулу

Премьер-лига
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"Горняки" взяли чемпионство досрочно

Степаненко: Перед началом сезона никто даже не верил, что мы приблизимся к титулу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал сезон команды в условиях полномасштабной войны:

“Мы начали сезон без дома, без тренера и без команды. Никто даже не верил, что мы приблизимся к этому (титул – ред.). Могло выиграть "Динамо" или "Днепр-1". Они сохранили почти всех игроков. А мы снова строим все с нуля.

Играя в Украине, ты не знаешь, что будет через несколько минут. Когда мы слышали сирену воздушной тревоги, мы шли в подвал. Иногда это было два-три раза за игру.

Все, о чем я мог думать, пока мы бежали внутрь, даже несмотря на то, что на нашу сторону могла лететь бомба, было: "Почему мы должны были остановиться, когда мы атаковали на поле?"

Внизу в бункере мы говорили только о футболе, тактике и т.д. Так все может занять до трех часов. После того, как все закончится, вы должны снова разогреться, а затем начать с положения, которое вы закончили.

Да, да странно. Но это сейчас Украина. Это жизнь, но это честь и моя обязанность быть капитаном этих молодых, отважных игроков”, - сказал Степаненко.

Отметим, что Тарас Степаненко провел в прошлом сезоне УПЛ 26 матчей из 30 возможных, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Также он принял участие во всех 10 поединках "горняков" в еврокубках.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
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