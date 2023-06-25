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Вернидуб: Обязательно усилим команду, причем все линии
Тренер поделился планами на лето
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал об итогах прошлого сезона и поделился планами на будущее:
- Юрий Николаевич, во-первых, подведите итоги прошедшего сезона.
– На мой взгляд, то, к чему мы с президентом стремились, не проделали. Седьмое место – это та позиция, которую мы действительно заслуживаем. Для дебютного сезона в УПЛ это хорошее место. После первого круга были восьми, и с тех пор ни разу не были ниже. Даже сражались за место в еврокубках, но не смогли его завоевать. Оценка – удовлетворительно.
- Отпуск длился две недели. Как ребята поддерживали себя в форме этого времени?
- Во-первых, все ребята – профессионалы. Все понимали, что впереди всего две недели отдыха, потому распланировали, как будут поддерживать форму.
- Лето в футболе – прежде всего межсезонье. Какие позиции вы хотели бы усилить перед новым сезоном?
– Все позиции хотел бы усилить. Но пока не то время – нет такой возможности. Главное сейчас – сохранить наш костяк. Что касается трансферов, то работаем над этим. Обязательно усилим команду, причем все линии.
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