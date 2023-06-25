Гузь: Будет ван Леувен или нет – мы увидим, когда соберется команда

Начальник "Зари" Игорь Гузь рассказал, что в клубе нет ясного видения будущего Патрика ван Леувена.

– У нас есть контрактные договоренности с тренером, который у нас сейчас есть – это Патрик ван Леувен. Поэтому пока мы не можем сказать, что тренер ушел или не ушел. Все, что сейчас происходит – я не могу сказать, что это манипуляция, но будет ван Леувен или нет – мы увидим это, когда соберется команда.

В последний раз мы общались с ван Леувеном, когда закончился матч "Минай" - "Заря". Он уехал в отпуск и после этого я с ним не общался. Мы согласовали планы на следующий сезон, график тренировок и контрольных матчей, место нахождения команды, место сбора, даты медосмотра – и все. После этого мы разошлись в отпуск.

– Селекцию невозможно проводить без главного тренера. Есть ли у вас уже какие-то траектории и ориентиры?

- Траекторию мы делали заранее, когда сезон еще шел. Потому нельзя сказать, что селекция стояла на месте, а сейчас пойдет вперед. Потому что это процесс, который длится весь год.

– Можете назвать позиции, которые для вас наиболее актуальны для усиления?

– Они одинаковы для всех команд. Центральный защитник, опорный полузащитник, футболист, играющий под десятым номером – это три основных позиции, которые нужно усилить. И хотелось бы еще вратаря, – сказал Гузь.