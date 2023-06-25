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УПЛ и ПФЛ планируют в следующем сезоне вернуть болельщиков на трибуны

Премьер-лига
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Организации хотят обсудить эту проблему и передать слово УАФ

УПЛ и ПФЛ планируют в следующем сезоне вернуть болельщиков на трибуны

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Новина українською

На следующей неделе ПФЛ запланировал провести рабочее совещание. Ее темой станет анализ ситуации с гарантиями безопасности на стадионах, принимающих календарные матчи в Первой и Второй лиге. Об этом сообщает Sport.ua.

Если все требования (по бомбоубежищам или логистическим вопросам) будут соблюдены, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки со зрителями.

Также в похожем формате планирует действовать и руководство Украинской Премьер-лиги.

Если все будет в рамках правил текущей военной ситуации, следующее слово будет за УАФ. Ассоциация должна подать обращение в госструктуры с ходатайством о допуске болельщиков на трибуны стадионов в сезоне 2023/24 гг.

Старт следующего сезона УПЛ запланирован на 29 июля. Начало Первой и Второй лиг ПФЛ – соответственно на 28 июля и 6 августа.

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В статье: ПФЛ УПЛ УАФ
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