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Полесье арендовало защитника Динамо
До конца сезона с правом выкупа
Фото: ФК Полісся
Житомирское "Полесье" объявило о переходе 26-летнего правого защитника "Динамо" Никите Кравченко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Защитник проведет в команде Калитвинцева следующий сезон на правах аренды. Также в договор включено право выкупа футболиста.
“Что касается Кравченко, то это – “машина”, это объем, это человек, который может сыграть две игры подряд. Он также имеет очень солидный опыт. Он давно был у нас "на карандаше", но появился только в данный момент", - прокомментировал этот трансфер тренер "волков" Юрий Калитвинцев.
Напомним, что в первой половине прошлого сезона Кравченко сыграл три матча в составе "Динамо". Весной он выступал за “Колос” на правах аренды, где провел 13 встреч.
Согласно информации аналитически-статистического портала Transfermarkt, контракт защитника с киевлянами действует до конца 2024-го года.
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