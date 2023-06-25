Полесье арендовало защитника Динамо

Житомирское "Полесье" объявило о переходе 26-летнего правого защитника "Динамо" Никите Кравченко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Защитник проведет в команде Калитвинцева следующий сезон на правах аренды. Также в договор включено право выкупа футболиста.

“Что касается Кравченко, то это – “машина”, это объем, это человек, который может сыграть две игры подряд. Он также имеет очень солидный опыт. Он давно был у нас "на карандаше", но появился только в данный момент", - прокомментировал этот трансфер тренер "волков" Юрий Калитвинцев.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона Кравченко сыграл три матча в составе "Динамо". Весной он выступал за “Колос” на правах аренды, где провел 13 встреч.

Согласно информации аналитически-статистического портала Transfermarkt, контракт защитника с киевлянами действует до конца 2024-го года.