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Милан хотел купить 20-летнего полузащитника Руха за 1 миллион евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако в дело вмешались непредсказуемые обстоятельства

Милан хотел купить 20-летнего полузащитника Руха за 1 миллион евро

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Милан" проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику "Руха" Марко Сапуге. Об этом сообщает Sport.ua.

Игрок поразил скаутов “росонери” в матчах против итальянских “Милана” и “Интера” в Юношеской лиге УЕФА. Клуб даже готов был оформить трансфер.

“Милан” планировал заплатить один миллион евро за Сапугу, а также добавить к соглашению определенный процент из следующих возможных перепродаж.

"Росонерри" дальше планировали отдать полузащитника в аренду на один сезон в другую итальянскую команду для адаптации на Апеннинах. Сапугу рассматривали, как замену похожего по стилю игрока первой команды Раде Круничу.

Однако пока "Милан" решил не обращаться с предложением из-за травмы Сапуги. Полузащитник получил повреждение и пропустил почти всю весеннюю часть чемпионата. "Росонери" продолжат следить за развитием карьеры Марко.

Отметим, что Сапуга в прошлом сезоне провел 18 матчей в УПЛ, отличившись одним голом и одним ассистом. Также он принял участие в пяти встречах Юношеской лиги УЕФА за “Рух” U-19.

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В статье: Рух (Львов) Милан Марко Сапуга
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
25.06.2023 в 15:47
Майже Звєзда супряга-сапуга.Мансіті дає 5 лямів навіть якщо просто на лавці посидить інфа 100 %
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Cassid (Kiev)
25.06.2023 в 14:55
Шахтеру год назад за него ценник в 6 выкатили.
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