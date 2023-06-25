Вице-президент Кривбасса: Бесплатный просмотр футбола – это утопия

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин высказался о создании единого телепула Украинской Премьер-лиги:

“ – 10 клубов – пусть это будет 10. Шесть – пусть будет шесть. Показать, начать, а потом, рано или поздно, эти клубы придут. Возможно, когда-нибудь у них контракты с 1+1 закончатся, и они придут.

– Главный аргумент "Днепра-1" – это бесплатный футбол для народа. Это популизм или реальность?

– Ну вот, вы сами спросили – сами ответили.

– Окей, если это популизм, то почему? Не бывает бесплатного футбола, даже для бабушки в деревне?

– Не бывает, потому что кто-то за него платит. Если не платят люди, которые его смотрят, потребляют и для которых этот продукт (создается – прим.), то платит клуб.

А это утопия, потому что это только расходы, нет прибыли. ТV-права, все остальное – в европейских, мировых клубах – это как раз доходная часть.

– То есть если бабушка в селе смотрит матч “Кривбас” – “Рух”...

– Какая конкретно бабушка? Давайте так разговаривать. Представители некоторых клубов говорят: "Да нас смотрят миллионы!". Раздается такая фраза. Но не смотрят на вас миллионы. У нас вообще аудитория футбола в стране уже не миллиона.

– Есть статистика?

– Нас смотрят 100 тысяч. Ну, немного больше. Кстати, любопытная статистика. Мы общались на совещании (клубов УПЛ – прим.), была закрыта группа по обсуждению телепула.

“Шахтер” говорит: Пришла статистика по матчам. И вот возможно благодаря тому, что вокруг матча было много разговоров… Знаете, какой матч собрал больше всего зрителей? "Кривбасс" - "Шахтер".

Я спросил представителей "Шахтера", почему они тогда были так недовольны, почему поднимали столько шума, кого-то посылали куда-то. Ну зачем это?”, - сказал Гагарин.