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Полесье представило новый комплект формы на сезон 2023/24

Премьер-лига
(3 голосов)

Техническим партнером стал Nike

Полесье представило новый комплект формы на сезон 2023/24

Фото: polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" презентовало новый комплект формы на сезон 2023/24. Техническим партнером выступила компания "Nike". Отмечается, что форма изготовлена в соответствии с принципами положенных в основу стратегии спонсора, а именно производства экологически чистого продукта.

Сегодня команда в первом контрольном поединке против румынского "Шепши" выйдет на поле в новой форме.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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