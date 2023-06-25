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Полесье представило новый комплект формы на сезон 2023/24
Техническим партнером стал Nike
Фото: polissyafc.com
"Полесье" презентовало новый комплект формы на сезон 2023/24. Техническим партнером выступила компания "Nike". Отмечается, что форма изготовлена в соответствии с принципами положенных в основу стратегии спонсора, а именно производства экологически чистого продукта.
Сегодня команда в первом контрольном поединке против румынского "Шепши" выйдет на поле в новой форме.
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Источник:polissyafc.com
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