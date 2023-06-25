Полесье представило новый комплект формы на сезон 2023/24

"Полесье" презентовало новый комплект формы на сезон 2023/24. Техническим партнером выступила компания "Nike". Отмечается, что форма изготовлена в соответствии с принципами положенных в основу стратегии спонсора, а именно производства экологически чистого продукта.

Сегодня команда в первом контрольном поединке против румынского "Шепши" выйдет на поле в новой форме.