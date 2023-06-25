Луческу хочет доработать свой контракт с Динамо до конца

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет остаться работать в столичном клубе. Об этом сообщило румынское издание Spotmedia.

По информации источника, 77-летний специалист хочет доработать до конца свой действующий контракт с украинским клубом. Напомним, текущее соглашение Мистера с "Динамо" действует до конца сезона 2023/24.

Также отмечается, что в ближайшее время Луческу встретится с президентом клуба Игорем Суркисом для обсуждения планов и целей на сезон.