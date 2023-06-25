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Луческу хочет доработать свой контракт с Динамо до конца

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение румына рассчитано еще на один сезон

Луческу хочет доработать свой контракт с Динамо до конца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет остаться работать в столичном клубе. Об этом сообщило румынское издание Spotmedia.

По информации источника, 77-летний специалист хочет доработать до конца свой действующий контракт с украинским клубом. Напомним, текущее соглашение Мистера с "Динамо" действует до конца сезона 2023/24.

Также отмечается, что в ближайшее время Луческу встретится с президентом клуба Игорем Суркисом для обсуждения планов и целей на сезон.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Sportmedia

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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
25.06.2023 в 19:30
Звичайно хоче, його можна зрозуміти. Для 78-річного тренера гарні гроші за відсутності турнірних задач. Щоби відродити ДК потрібен новий власник (а де він візьметься). Потім треба позбутися людей, яких ми дуже поважаємо, як великих гравців, але які нікчемні в іншій клубній роботі. Абсолютно всі наші "динамівські серця". За професійними якостями мають бути підібрані і тренерський штаб, і скаути, і адміністратори, і футболісти. Дисципліна в команді і на полі, і за його межами. Та всім прихильникам це зрозуміло, нічого нового я не сказав.
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