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Полесье объявило об уходе полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек остался без клуба

Полесье объявило об уходе полузащитника

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" на своем сайте объявило об уходе полузащитника Максима Андрущенко. Футболист стал свободным агентом.

Хавбек присоединился к житомирскому клубу в феврале 2021 года. 24-летний футболист провел в клубе 2,5 года и за это время 37 раз выходил на поле защищать цвета "волков".

В футболке житомирян Андрущенко отметился двумя забитыми голами, а также отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее "Полесье" подписало Сергея Чоботенко, Артема Шабанова и Никиту Кравченко.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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