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Полесье объявило об уходе полузащитника
Хавбек остался без клуба
Фото: ФК Полісся
"Полесье" на своем сайте объявило об уходе полузащитника Максима Андрущенко. Футболист стал свободным агентом.
Хавбек присоединился к житомирскому клубу в феврале 2021 года. 24-летний футболист провел в клубе 2,5 года и за это время 37 раз выходил на поле защищать цвета "волков".
В футболке житомирян Андрущенко отметился двумя забитыми голами, а также отдал три результативные передачи.
Напомним, ранее "Полесье" подписало Сергея Чоботенко, Артема Шабанова и Никиту Кравченко.
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