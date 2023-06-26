Полесье объявило об уходе полузащитника

"Полесье" на своем сайте объявило об уходе полузащитника Максима Андрущенко. Футболист стал свободным агентом.

Хавбек присоединился к житомирскому клубу в феврале 2021 года. 24-летний футболист провел в клубе 2,5 года и за это время 37 раз выходил на поле защищать цвета "волков".

В футболке житомирян Андрущенко отметился двумя забитыми голами, а также отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее "Полесье" подписало Сергея Чоботенко, Артема Шабанова и Никиту Кравченко.