Кривбасс узнал имена всех соперников на летних сборах

"Кривбасс" узнал имена еще двух спарринг-партнеров на втором летнем учебно-тренировочном сборе, который команда проведет на Западе Украины с 5 по 19 июля.

12 июля красно-белые будут противостоять новичку Первой лиги - "Хусту", а 19 июля - ровенскому "Вересу".

С ФК "Хуст" криворожане ранее никогда не встречались, поэтому это будет дебютный поединок между коллективами. Последняя встреча "Вереса" с "Кривбассом" состоялась 1 апреля 2023 года в 19-м туре УПЛ. Тогда криворожский клуб одержал тяжелую победу в Ровно в меньшинстве (2:1)

Ранее стало известно о таких контрольных матчах красно-белых: 28 июня - "Кремень", 8 июля - "Карпаты", 16 июля - "Минай", 18 июля - "Днепр-1".