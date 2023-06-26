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Караваев – о своем будущем в Динамо: День-два и все решится

Премьер-лига
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У защитника заканчивается контракт

Караваев – о своем будущем в Динамо: День-два и все решится

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о своем будущем, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

– Вы приехали на медосмотр. Это значит, что вы остаетесь в "Динамо"?

–У меня контракт до 30-го июня и сейчас мы на завершающей стадии. Я думаю, что день-два и все решится.

– Какие у вас ожидания от этого сезона?

– Как всегда – очень положительные. С каждым годом все больше и больше растет напряжение. Поэтому подтверждение, что я смотрел и переходные матчи, и до этого матчи первой лиги, там много друзей играет. Очень сильные команды зашли в чемпионат и те, что остались, также усиливаются и меняются. Потому, как обычно, будет очень большое напряжение и борьба.

– Успели отдохнуть перед новым сезоном?

– Да, конечно. Я первый раз за последние четыре-пять лет не ездил в сборную. Потому я был все время с семьей и очень хорошо отдохнул, - рассказал Караваев.

Ранее была информация, что "Динамо" предлагает 31-летнему защитнику контракт с меньшей зарплатой на один сезон с опцией продления еще на год. Также сообщалось, что футболистом интересуется "Полесье".

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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