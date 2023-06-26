Полесье подписало Танковского и защитника Ингульца - Источник

Житомирское "Полесье" заключило контракты еще с двумя новичками. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, речь идет об опытном центральном хавбеке "Металлиста" Вячеславе Танковском и левом защитнике "Ингульца" Артеме Смолякове.

27-летний Танковский минувший сезон провел в аренде в "Днепре-1". На его счету 7 матчей за днепрян (без результативных действий). 20-летний Смоляков отыграл 30 поединков за "Ингулец" в кампании-2022/23, забил два гола и сделал два ассиста.

К футболисту "Ингульца" проявляли интерес "Рух", "Кривбасс", "Днепр-1", "Заря" и "Александрия", но наиболее настойчивым и конкретным оказалось именно "Полесье".

Ранее стало известно, что экс-хавбек "Александрии" Эмиль Мустафаев присоединился к клубу из Житомира.