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Мустафаев: Полесье - единственный клуб, который конкретно выразил желание видеть меня

Премьер-лига
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Экс-хавбек "Александрии" нашел новый клуб

Мустафаев: Полесье - единственный клуб, который конкретно выразил желание видеть меня

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший полузащитник "Александрии" Эмиль Мустафаев рассказал, что присоединился к "Полесью". Впрочем, житомирский клуб официально о трансфере еще не сообщал.

"Истек мой контракт с "Александрией", а по поводу нового соглашения мы договориться не смогли. Не сошлись в финансовом вопросе. Поэтому я и расстался с "Александрией".

Ротань хотел, чтобы я остался. Он даже позвонил мне по завершении контракта и сказал мне об этом. Я ответил, что останусь, если договорюсь с клубом. Естественно, я хотел бы продолжить играть под его руководством, так как он исповедует интересный футбол. Но мы не смогли договориться с клубом, и мне пришлось сделать другой выбор.

Почему "Полесье"? Это очень интересный клуб. У них хорошие условия. "Полесье" стал единственным клубом, который конкретно выразил желание видеть меня в своих рядах. Они предложили хорошие условия, вели переговоры с моим агентом, отцом. Мы договорились, и я стал игроком этого клуба", - отметил Мустафаев.

Ранее в СМИ была информация, что хавбеком интересовались киевское "Динамо", ведущие команды Азербайджана и один клуб из Бельгии.

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В статье: Полесье (Житомир) Эмиль Мустафаев
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Источник:
Azerisport

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