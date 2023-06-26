Патрик ван Леувен признан лучшим тренером УПЛ сезона 2022/23

Украинская Премьер-лига определила лучшего тренера по итогам сезона-2022/23, проведя голосование среди клубов. Звание лучшего наставника получил представитель "Зари" Патрик ван Леувен.

Его назвали в 13 анкетах из 15 возможных ("Заря" за него голосовать не могла), в половине из них – под №1.

Нидерландский специалист набрал 32 балла.

На второй строчке расположился коуч "Шахтера" Игор Йовичевич, у которого 23 балла. Далее следует менеджер "Черноморца" Роман Григорчук (13), главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник (10) и руководитель "Днепра-1" Александр Кучер (5).

В целом назывались фамилии 10-ти специалистов. Не попали в топ-5 Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Владимир Шаран ("Минай"), Юрий Гура ("Александрия"), Юрий Вирт ("Верес") и Ярослав Вишняк ("Колос").

Ранее в СМИ была информация, что Патрик ван Леувен является главным кандидатом на должность главного тренера "Шахтера" в случае возможного увольнения Игора Йовичевича.