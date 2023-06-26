Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос объявил имена спарринг-партнеров на сборе
Команда запланировала 8 матчей
Фото: ФК Колос
"Колос" опубликовал календарь контрольных матчей в летнее межсезонье. Подопечные Ярослава Вишняка будут готовиться к новому сезону на собственной базе в Ковалевке.
Первым соперником "хлеборобов" будет "Нива" Бузовая. Контрольная встреча между командами пройдет уже сегодня, 26 июня.
Среди будущих спарринг-партнеров "Колоса": "Оболонь" (4 июля), "Диназ" Вышгород (9 июля), "Чернигов" (10 июля), ЛНЗ Черкассы (15 июля), "Оболонь" Киев (16 июля), "Кремень" (22 июля) и "Полесье" Житомир (22 июля).
Популярное сейчас
- Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО
- Экс-защитник Динамо сменил клуб в Азербайджане
- Полесье объявило об уходе полузащитника
- Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО