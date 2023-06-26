Колос объявил имена спарринг-партнеров на сборе

"Колос" опубликовал календарь контрольных матчей в летнее межсезонье. Подопечные Ярослава Вишняка будут готовиться к новому сезону на собственной базе в Ковалевке.

Первым соперником "хлеборобов" будет "Нива" Бузовая. Контрольная встреча между командами пройдет уже сегодня, 26 июня.

Среди будущих спарринг-партнеров "Колоса": "Оболонь" (4 июля), "Диназ" Вышгород (9 июля), "Чернигов" (10 июля), ЛНЗ Черкассы (15 июля), "Оболонь" Киев (16 июля), "Кремень" (22 июля) и "Полесье" Житомир (22 июля).