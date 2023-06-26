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Динамо вышло из отпуска: Булеца, Леднев и еще 11 игроков приехали на медосмотр
Киевляне начинают подготовку к новому сезону
Фото: fcdynamo.com
В понедельник, 26 июня, группа футболистов "Динамо" приехали в столичную клинику "Добробут", где "бело-синие" традиционно проходят медобследование дважды в год.
Игроки были разделены на две группы, и за два дня пройдут всех врачей и сдадут необходимые анализы.
Сегодня в клинику прибыли 13 динамовцев - Александр Андриевский, Денис Гармаш, Владислав Дубинчак, Богдан Леднев, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Денис Попов, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Антон Боль, Назар Волошин, Максим Дячук и возвращенный из аренды в "Заре" Сергей Булеца.
Вечером "бело-синие" соберутся на клубной базе в Вите-Литовской, где проведут первую после отпуска тренировку, а в ближайшее воскресенье, 2 июля, команду ждет выезд на учебно-тренировочный сбор в Австрию.
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