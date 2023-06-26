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Скрипник назвал страны, из которых ему поступали предложения о работе

Премьер-лига
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Украинский тренер имел предложения из-за рубежа

Скрипник назвал страны, из которых ему поступали предложения о работе

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник признался, что у него была возможность поработать за границей. Специалист назвал страны, из которых ему поступали предложения.

"Могу назвать страны. Были предложения из Словении, Венгрии, Греции, Германии. В Германии был интерес от команд второго и третьего дивизиона.

Это хороший уровень, однако мне хотелось работать в командах, которые борются за еврокубки, как было в "Заре" и сейчас в "Ворскле", - рассказал Скрипник в интервью "Український футбол".

Напомним, в сезоне-2022/23 "Ворскла" под руководством Виктора Скрипника заняла 5-е место в УПЛ, благодаря чему получила право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Полтавчане сыграют с победителем пары ДАК-1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия).

В Украине Скрипник тренировал на протяжении трех лет "Зарю" (2019 - 2022 гг.). За рубежом украинский тренер работал с "Ригой" и различными юношескими командами "Вердера".

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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