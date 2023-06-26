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Экс-игроки Динамо будут работать в тренерском штабе Руха

Премьер-лига
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Во львовском клубе грядут перестановки

Экс-игроки Динамо будут работать в тренерском штабе Руха

Скриншот: SportArena на YouTube

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В тренерский состав "Руха" вошли бывшие игроки "Динамо" - Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин. Об этом утверждает ТаТоТаке.

48-летний Щекотилин после нескольких лет работы в академии родного "Черноморца" и должности главного тренера "Днепра-1" (U-19) станет в новом сезоне ассистентом Виталия Пономарева в первой команде "Руха". В его обязанности будет входить помощь в аналитике и непосредственно - тренировочном процессе.

Его ровесник Яшкин после окончания карьеры работал тренером в детско-юношеской структуре "Динамо", а затем в течение года тренировал юношей "Руха" 2009 года рождения. В первой команде львовского клуба Артем будет отвечать за индивидуальную тактико-техническую работу с футболистами, используя авторские методики.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Рух" занял 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Артем Яшкин Рух (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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