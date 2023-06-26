Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игроки Динамо будут работать в тренерском штабе Руха
Во львовском клубе грядут перестановки
Скриншот: SportArena на YouTube
В тренерский состав "Руха" вошли бывшие игроки "Динамо" - Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин. Об этом утверждает ТаТоТаке.
48-летний Щекотилин после нескольких лет работы в академии родного "Черноморца" и должности главного тренера "Днепра-1" (U-19) станет в новом сезоне ассистентом Виталия Пономарева в первой команде "Руха". В его обязанности будет входить помощь в аналитике и непосредственно - тренировочном процессе.
Его ровесник Яшкин после окончания карьеры работал тренером в детско-юношеской структуре "Динамо", а затем в течение года тренировал юношей "Руха" 2009 года рождения. В первой команде львовского клуба Артем будет отвечать за индивидуальную тактико-техническую работу с футболистами, используя авторские методики.
Напомним, в сезоне-2022/23 "Рух" занял 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
- Полесье подписало Танковского и защитника Ингульца - Источник
- Почти тысячу 200 россиян за сутки. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
- Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО