Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил о деталях контракта полузащитника Максима Хланя с "Зарей".

"Контракт Хланя с "Зарей" считается юридически разорванным с 8 июня. Другое дело, что клуб этого не признает.

В контракте Хланя есть пункт, что за единоличное расторжение контракта без уважительной причины виновная сторона должна выплатить другой 10 миллионов долларов", – рассказал Спиваковский.