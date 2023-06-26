  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб прописал сумасшедшую сумму в контракте Хланя

Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом

Фото: Instagram

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил о деталях контракта полузащитника Максима Хланя с "Зарей".

"Контракт Хланя с "Зарей" считается юридически разорванным с 8 июня. Другое дело, что клуб этого не признает.

В контракте Хланя есть пункт, что за единоличное расторжение контракта без уважительной причины виновная сторона должна выплатить другой 10 миллионов долларов", – рассказал Спиваковский.

Напомним, сам футболист заявлял, что клуб оказывал на него давление и требовал подписать новый контракт на пять лет. На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за луганчан.

Читайте такжеЗаря не идет на компромисс в вопросе контракта Хланя - дело может дойди до КДК УАФ
По теме
yellow-arrow
Александрия продлила контракт с голкипером
yellow-arrow
Врач Динамо: На данный момент повреждений или заболеваний нет
yellow-arrow
Экс-игроки Динамо будут работать в тренерском штабе Руха
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
26.06.2023 в 15:05
Вони що, з глузду з'їхали?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде