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Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом
Клуб прописал сумасшедшую сумму в контракте Хланя
Фото: Instagram
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил о деталях контракта полузащитника Максима Хланя с "Зарей".
"Контракт Хланя с "Зарей" считается юридически разорванным с 8 июня. Другое дело, что клуб этого не признает.
В контракте Хланя есть пункт, что за единоличное расторжение контракта без уважительной причины виновная сторона должна выплатить другой 10 миллионов долларов", – рассказал Спиваковский.
Напомним, сам футболист заявлял, что клуб оказывал на него давление и требовал подписать новый контракт на пять лет. На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за луганчан.
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