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Врач Динамо: На данный момент повреждений или заболеваний нет

Премьер-лига
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Первая группа игроков прошла медосмотр

Врач Динамо: На данный момент повреждений или заболеваний нет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Врач первой команды "Динамо" Анатолий Жучка рассказал о медицинском обследовании, которое футболисты традиционно проводят перед стартом нового сезона.

- Прежде всего, все футболисты очень довольны, что вернулись в обновленный корпус "Добробута", в котором очень давно не были. Мы здесь раньше проходили обследование, и сейчас встретили много знакомых специалистов, которые тоже были очень рады нас видеть.

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Что касается обследования, то ничего нового нет - те же специалисты, те же анализы, что и обычно. Все ребята пришли в хорошем настроении, с желанием работать и готовиться к новому сезону. На данный момент повреждений или заболеваний нет ни у кого, надеюсь, что все пройдет в штатном режиме, и все мы с хорошим настроением через неделю поедем на тренировочный сбор в Австрию.

- После завершения сезона прошло не так много времени. В каком состоянии вышли из отпуска футболисты?

- Действительно, перерыв был не очень продолжительным. Прошлый сезон ребята завершили в хорошем физическом состоянии, в отпуске ребята работали самостоятельно, поэтому должны быть в хороших кондициях, - рассказал Жучка.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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