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Зарю может возглавить тренер из Сербии. Он играл за Шахтер и тренировал Црвену Звезду

Премьер-лига
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Специалист не может похвастаться большими успехами

Зарю может возглавить тренер из Сербии. Он играл за Шахтер и тренировал Црвену Звезду

фото - butasport.rs

Новина українською

Сербское издание Butasport утверждает, что 45-летний тренер Ненад Лалатович продолжит карьеру в луганской "Заре".

Сообщается, что на этой неделе Лалатович проведет решающие переговоры и подпишет контракт с бронзовым призером УПЛ.

Как известно, СМИ давно сообщают, что нынешний коуч луганчан Патрик Ван Леувен возглавит "Шахтер". Нидерландец пока не присоединился к команде, хотя она уже вышла из отпуска.

Лалатович, будучи игроком, выступал за донецкий "Шахтер" с 2003 по 2005 годы. Став тренером, работал со многими сербскими и боснийскими клубами, в частности, с "Црвеной Звездой". Белградский гранд он возглавлял в сезоне 2014/15 и финишировал вторым после "Партизана". Единственным выигранным трофеем в качестве тренера является Кубок Сербии с "Войводиной" в 2020-м.

Его последним местом работы был клуб "Младость", который он принял в марте и не смог спасти от вылета.

Ранее сообщалось, що "Зарю" может возглавить Александр Бабич.

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
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Источник:
butasport.rs

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