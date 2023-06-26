Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко. ВИДЕО

Киевское " Динамо " анонсировьало возвращение в команду вингера Андрея Ярмоленко.

Киевляне опубликовали соответствующее видео в соцсетях.

Официальных сообщений о сроках и условиях сотрудничества пока нет.

Недавно Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2018 год. Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны. Ранее он также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".