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Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Андрей возвращается

Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко. ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" анонсировьало возвращение в команду вингера Андрея Ярмоленко.

Киевляне опубликовали соответствующее видео в соцсетях.

Официальных сообщений о сроках и условиях сотрудничества пока нет.

Недавно Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2018 год. Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны. Ранее он также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
26.06.2023 в 17:46
А простими словами: "Ти нікому не потрібен".
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