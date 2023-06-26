Скрипник: Александрия подарила Ворскле надежду, за которую мы вцепились

Главный тренер " Ворсклы " Виктор Скрипник подвел некоторые итоги миновшего сезона, по итогам которого команда заняла 5-е место в УПЛ.

– Вы удовлетворены тем качеством игры, которую "Ворскла" демонстрировала под вашим руководством?

– В начале сезона команду покинули ключевые легионеры. Остались добротные украинцы, имеющие характер. Я действовал прагматично и строил игру от сильнейших качеств своих игроков. Важно было не уступить, хорошо играть против мяча, ждать собственных шансов и пользуясь индивидуальными качествами Тауляна Сефери, Ибрагима Кане и Руслана Степанюка выигрывать матчи. К каждому сопернику мы готовились по отдельности. С одними надо было играть смело и нагло, с другими – терпеливо.

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– То есть сначала вы хотели, чтобы "Ворскла" играла в другой футбол?

– Вспомним наши первые матчи в сезоне против АИК в квалификации в Лигу конференций. У нас были Венсан Тилль, Давид Пуцлин, Джоко Зайков.

Мы не прошли этот этап, поэтому легионеры даже не поехали с нами в Украину из-за войны. Отыграли эти матчи и сказали: "Спасибо, до свидания". Пришлось оперативно искать новых игроков. В начало чемпионата Украины у нас была наполовину новая команда.

– Учитывая все вышеназванные факторы, итоговое пятое место для "Ворсклы": закономерность или стечение обстоятельств?

– Совпадение заключается в том, что "Александрия" подарила нам надежду, за которую мы вцепились. Мы смотрели на себя и надеялись, что они где-нибудь провалятся.

– Назовите, пожалуйста, самую худшую и лучшую игру "Ворсклы" в сезоне.

– В первом круге мы проиграли "Руху" дома. Очевидно, мы немного недооценили соперника, а они нас просто переломили. Думаю, если бы мы играли еще день, то не забили бы ни одного гола. Не хотелось бы вспомоминать этот матч. Однако он дал нам много информации о где у нас слабые места.

Цельную игру мы провели против "Днепра-1" во втором круге. В той игре мы не имели права на ошибку, потому что нельзя было отпускать Александрию. Была хорошая игра с "Черноморцем" в Одессе. Мы ничего не дали создать сопернику и выполнили свой план.

– "Ворскла" пропустила много голов в компенсированное время, из-за чего потеряла множество очков. Почему так случалось, на ваш взгляд?

– Если бы я знал почему, мы бы так не играли. Это совокупность факторов, представляемых футболом. Например, первая игра с "Зарей" во втором круге. После первого тайма мы вели 2:0. На 90+1-й минуте мы пропустили, и счет стал 2:2. Мы были все злые и недовольные, почему так произошло. Оказалось, что это был еще не конец. Спустя две минуты команда получила еще и третий гол.

Такие поражения делают команду только сильнее, если она правильно подходит к следующим играм. Мы это и делали, поэтому последние матчи играли уже увереннее.