  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Валеф вернулся из отпуска и присоединился к Днепру-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валеф вернулся из отпуска и присоединился к Днепру-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда продолжает подготовку к сезону

Валеф вернулся из отпуска и присоединился к Днепру-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" продолжает подготовку к новому сезону.

Как сообщает пресс-служба клуба, после отпуска в расположение команды прибыл бразильский вратарь Макс Валеф.

Ранее сообщалось, что кипер согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.

"Днепр-1" готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против "Панатинаикоса".

По теме
yellow-arrow
"Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам", - Луческу рассказал, почему не покинул Украину
yellow-arrow
Ворскла готова выслушать предложения по Кравцу и Сефери
yellow-arrow
Источник: Динамо сокращает зарплаты большинству игроков. Но не Луческу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Макс Валеф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде