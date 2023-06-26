Валеф вернулся из отпуска и присоединился к Днепру-1

" Днепр-1 " продолжает подготовку к новому сезону.

Как сообщает пресс-служба клуба, после отпуска в расположение команды прибыл бразильский вратарь Макс Валеф.

Ранее сообщалось, что кипер согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.

"Днепр-1" готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против "Панатинаикоса".