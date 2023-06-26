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Валеф вернулся из отпуска и присоединился к Днепру-1
Команда продолжает подготовку к сезону
scdnipro1.com.ua
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Как сообщает пресс-служба клуба, после отпуска в расположение команды прибыл бразильский вратарь Макс Валеф.
Ранее сообщалось, что кипер согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.
"Днепр-1" готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против "Панатинаикоса".
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Источник:СК Дніпро-1
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