СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу

СМИ начали публиковать первые подробности контракта вингера Андрея Ярмоленко с "Динамо" .

Ранее киевляне анонсировали возвращение игрока, но без каких-либо подробностей.

Так, по информации "ТаТоТаке", Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.

Также предполагается, что по завершении карьеры он займет должность спортивного директора клуба.

Также источник отмечает, что зарплата Андрея будет составлять около 1 млн долларов в год. Эта сумма сопоставима с условиями главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Недавно Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.