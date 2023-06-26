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СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
Первые подробности контракта Андрея с Динамо
СМИ начали публиковать первые подробности
Ранее киевляне анонсировали возвращение игрока, но без каких-либо подробностей.
Так, по информации "ТаТоТаке", Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.
Также предполагается, что по завершении карьеры он займет должность спортивного директора клуба.
Также источник отмечает, что зарплата Андрея будет составлять около 1 млн долларов в год. Эта сумма сопоставима с условиями главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
Недавно Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Напомним, Ярмоленко выступал за "
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