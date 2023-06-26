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СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Первые подробности контракта Андрея с Динамо

СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу

Новина українською

СМИ начали публиковать первые подробности контракта вингера Андрея Ярмоленко с "Динамо".

Ранее киевляне анонсировали возвращение игрока, но без каких-либо подробностей.

Так, по информации "ТаТоТаке", Ярмоленко подписал с клубом контракт на два года.

Также предполагается, что по завершении карьеры он займет должность спортивного директора клуба.

Также источник отмечает, что зарплата Андрея будет составлять около 1 млн долларов в год. Эта сумма сопоставима с условиями главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Недавно Андрей Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн". За год выступлений в клубе из ОАЭ вингер принял участие в 33 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2018 год. Вместе с киевлянами Андрей по три раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Суперкубок, а также дважды Кубок страны. Ранее он также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.06.2023 в 19:54
Очманіти! А я гадав, що це Луческу платить Суркісам за право тренувати Динамо...
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