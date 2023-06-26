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Источник: Динамо сокращает зарплаты большинству игроков. Но не Луческу
А тут еще и Ярмоленко подъехал
Киевское "Динамо", которое
"Впервые столь явно и наочно мы сможем стать свидетелями заката "эпохи макси-трат". Война, политика, экономика, провальные результаты - все 4 фактора привели к логичному решению - "затягиванию поясов".
Подавляющее большинство футболистов, получавших свои ежемесячные $25-90К, получили "предложения, от которых нельзя отказаться", которые урезают их зарплаты в 2-3 раза.
Прямо сейчас завершается работа по кадровой оптимизации офиса со всеми вытекающими итогами", - пишет источник.
Интересно, что при этом, зарплата Луческу не будет пересмотрена. По данным источника, половина годового бюджета клуба идёт на оплату работы главного тренера Мирчи Луческу.
Отметим, что чуть ранее СМИ писали о том, что зарплата Ярмоленко в "Динамо" будет такой же как у Луческу, а именно - 1 млн евро в год.
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