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"Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам", - Луческу рассказал, почему не покинул Украину
Тренер рассказал европейским СМИ о футболе во время войны
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
– Вы остались в киевском "Динамо", несмотря на войну. Как сейчас ситуация?
– Трудно, очень трудно. Никто не знает, чем это все закончится.
– И как вы относитесь к футболу в таком контексте?
– Тренировки часто прекращаются и приходится идти в укрытие. Во время матчей лиги может сработать сигнал тревоги: ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждешь, потом возобновляешь.
Нет зрителей. Как относиться к футболу в такой ситуации? Если бы не футбол, все было бы сложнее. Футбол дает ощущение, что жизнь продолжается. Поэтому я не уехал из Украины, где у меня были исключительные моменты. С донецким "Шахтером" я также выигрывал в Европе с игроками, приехавшими в большие команды, когда 24 февраля прошлого года началась война. Все уехали.
– Но вы нет.
– Пришлось остаться, даже когда стало хуже. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.
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