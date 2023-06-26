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"Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам", - Луческу рассказал, почему не покинул Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер рассказал европейским СМИ о футболе во время войны

"Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам", - Луческу рассказал, почему не покинул Украину

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о своей работе в Киеве и ситуации в УПЛ в целом.

– Вы остались в киевском "Динамо", несмотря на войну. Как сейчас ситуация?

– Трудно, очень трудно. Никто не знает, чем это все закончится.

– И как вы относитесь к футболу в таком контексте?

– Тренировки часто прекращаются и приходится идти в укрытие. Во время матчей лиги может сработать сигнал тревоги: ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждешь, потом возобновляешь.

Нет зрителей. Как относиться к футболу в такой ситуации? Если бы не футбол, все было бы сложнее. Футбол дает ощущение, что жизнь продолжается. Поэтому я не уехал из Украины, где у меня были исключительные моменты. С донецким "Шахтером" я также выигрывал в Европе с игроками, приехавшими в большие команды, когда 24 февраля прошлого года началась война. Все уехали.

– Но вы нет.

– Пришлось остаться, даже когда стало хуже. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.

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Источник: Динамо сокращает зарплаты большинству игроков. Но не Луческу
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
bresciaoggi.it/

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