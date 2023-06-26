"Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам", - Луческу рассказал, почему не покинул Украину

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о своей работе в Киеве и ситуации в УПЛ в целом.

– Вы остались в киевском "Динамо", несмотря на войну. Как сейчас ситуация?

– Трудно, очень трудно. Никто не знает, чем это все закончится.

– И как вы относитесь к футболу в таком контексте?

– Тренировки часто прекращаются и приходится идти в укрытие. Во время матчей лиги может сработать сигнал тревоги: ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждешь, потом возобновляешь.

Нет зрителей. Как относиться к футболу в такой ситуации? Если бы не футбол, все было бы сложнее. Футбол дает ощущение, что жизнь продолжается. Поэтому я не уехал из Украины, где у меня были исключительные моменты. С донецким "Шахтером" я также выигрывал в Европе с игроками, приехавшими в большие команды, когда 24 февраля прошлого года началась война. Все уехали.

– Но вы нет.

– Пришлось остаться, даже когда стало хуже. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.