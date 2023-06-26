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Цыганык: Суркис предложил игрокам сократить зарплату, но выплатить разницу, если через год команда пробьется в ЛЧ
Новые подходы в управления от президента Динамо
Журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал информацию, что "Динамо" в новом сезоне сократит зарплаты основным игрокам.
"У президента клуба были достаточно серьезные разговоры с лидерами команды, с ветеранами. Четвертое место – это полностью не то, что может удовлетворить руководство "Динамо". И он выразил это в личных встречах.
Сейчас много говорится, что порезали зарплаты ветеранам. Это не совсем корректная история, что порезали зарплаты. Это не совсем так. Суть разговора с ветеранами была такова: "Да, мы немного уменьшаем вам зарплату на следующий сезон, но с условием того, что если вы выходите в следующем сезоне в Лигу чемпионов (групповой этап), то вся эта разница между вашей предыдущей зарплатой и той, которую вы будете получать в течение сезона, будет компенсирована".
То есть если "Динамо" по итогам следующего сезона пробьется в групповой этап ЛЧ, то все футболисты получат ту зарплату, которую они должны получать по контракту.
Это было предложено абсолютно всем. Возможно, кроме тех, кто переподписывал новый контракт. Я имею в виду Караваева. Возможно, там было уменьшение зарплаты по новому контракту.
Слишком рано говорить, что идет сокращение зарплаты и что футболисты отказались или не отказались.
По поводу Буяльского. Насколько я понимаю, летом и зимой у него были предложения. Он сказал, что если его агенты принесут предложение для "Динамо", то он бы, возможно, даже хотел бы переехать в другой клуб. Если это предложение удовлетворит "Динамо".
Вполне возможно, что Буяльский продолжит карьеру в "Динамо", а возможно, его продадут. Но сказать, что кто-то категорически отказывался – такой ситуации не было. Все абсолютно адекватно и нормально восприняли предложение, озвученное руководством клуба. Кто-то готов принять такие условия (Играем за эти деньги, а если выходим, то нам все компенсируют. Если не выходим, то не компенсируют), кто-то, возможно, рассматривает другой вариант продолжения карьеры", - сказал Цыганык.
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