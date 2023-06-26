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Румынский клуб, в котором Луческу начинал тренерскую карьеру, хочет провести товарищеский матч с Динамо
Корвинул намерен пригласить Динамо на товарищеский матч
фото из свободных источников
Румынский "Корвинул", знаковый клуб для Мирчи Луческу, хочет провести товарищеский матч с "
В минувшем сезоне "Корвинул" вернулся поднялся во Вторую лигу Румынии (третий дивизион) и хочет перед началом нового сезона сыграть на своем стадионе с "Динамо" во главе с легендарным румынским тренером.
Отмечается, что переговоры с киевлянами по этому вопросу ведуться и проходят довольно успешно.
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