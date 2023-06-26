Румынский клуб, в котором Луческу начинал тренерскую карьеру, хочет провести товарищеский матч с Динамо

Румынский "Корвинул", знаковый клуб для Мирчи Луческу, хочет провести товарищеский матч с " Динамо ". Именно в этой команде Луческу заканчивал карьеру игрока и начинал свой тренерский путь.

В минувшем сезоне "Корвинул" вернулся поднялся во Вторую лигу Румынии (третий дивизион) и хочет перед началом нового сезона сыграть на своем стадионе с "Динамо" во главе с легендарным румынским тренером.

Отмечается, что переговоры с киевлянами по этому вопросу ведуться и проходят довольно успешно.