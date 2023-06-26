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Кабаев: Ярмоленко – легенда. Он добавит Динамо
Ярмола возвращается в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oksana Vasylieva/Stanislav Vedmid/DeFodi Images
Вингер "Динамо" Владислав Кабаев отреагировал на
- Когда присоединится Ярмоленко? Я даже не знаю. Сборников пока нет, а мы знаем, что Ярмоленко был в сборной. Наверное, в Австрии будет. Читаем все интернет, все видим.
- Вы уже закладываете, что Ярмоленко уже в Австрию приедет.
– Пожалуй. Честно не знаю. Я, так же, как вы, читаю интернет и общаюсь с журналистами.
– Его появление прибавит максимально?
– Конечно. Все его знают. Он – легенда "Динамо" и сборной. На каком уровне он играл, в каких командах. Конечно, прибавит.
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