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Кабаев: Ярмоленко – легенда. Он добавит Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ярмола возвращается в Динамо

Кабаев: Ярмоленко – легенда. Он добавит Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oksana Vasylieva/Stanislav Vedmid/DeFodi Images

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев отреагировал на анонсированное клубом возвращение Андрея Ярмоленко.

- Когда присоединится Ярмоленко? Я даже не знаю. Сборников пока нет, а мы знаем, что Ярмоленко был в сборной. Наверное, в Австрии будет. Читаем все интернет, все видим.

- Вы уже закладываете, что Ярмоленко уже в Австрию приедет.

– Пожалуй. Честно не знаю. Я, так же, как вы, читаю интернет и общаюсь с журналистами.

– Его появление прибавит максимально?

– Конечно. Все его знают. Он – легенда "Динамо" и сборной. На каком уровне он играл, в каких командах. Конечно, прибавит.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
Football Hub

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