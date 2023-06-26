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Амаш, который хочет разорвать контракт с Днепром-1, будет судиться с клубом
Дело переходит в судебную сферу
Фото: СК Днепр-1
Алжирский защитник "Днепра-1" Янис Амаш намерен судиться с клубом. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.
"Насколько я понимаю, Амаш подал в суд на "Днепр-1" и решил разорвать контракт. Там будет очень серьезная судебная волокита. Я считаю, что шансы "Днепра-1" на то, чтобы получить серьезную компенсацию за Амаша очень большие. Но сейчас это все перешло в судебное дело", – сказал Цыганик.
Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения. С ним был подписан контракт до лета 2026 года.
Впрочем, после окончания сезона игрок отказался возвращаться в днепровский клуб и намерен в одностороннем порядке разорвать контракт, поясняя это форс-мажорными обстоятельствами, в том числе войной.
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