Амаш, который хочет разорвать контракт с Днепром-1, будет судиться с клубом

Алжирский защитник "Днепра-1" Янис Амаш намерен судиться с клубом. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Читайте также Еще один легионер Днепра-1 хочет покинуть клуб

"Насколько я понимаю, Амаш подал в суд на "Днепр-1" и решил разорвать контракт. Там будет очень серьезная судебная волокита. Я считаю, что шансы "Днепра-1" на то, чтобы получить серьезную компенсацию за Амаша очень большие. Но сейчас это все перешло в судебное дело", – сказал Цыганик.

Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения. С ним был подписан контракт до лета 2026 года.

Впрочем, после окончания сезона игрок отказался возвращаться в днепровский клуб и намерен в одностороннем порядке разорвать контракт, поясняя это форс-мажорными обстоятельствами, в том числе войной.