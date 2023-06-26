  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Амаш, который хочет разорвать контракт с Днепром-1, будет судиться с клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Амаш, который хочет разорвать контракт с Днепром-1, будет судиться с клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело переходит в судебную сферу

Амаш, который хочет разорвать контракт с Днепром-1, будет судиться с клубом

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Алжирский защитник "Днепра-1" Янис Амаш намерен судиться с клубом. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Читайте такжеЕще один легионер Днепра-1 хочет покинуть клуб

"Насколько я понимаю, Амаш подал в суд на "Днепр-1" и решил разорвать контракт. Там будет очень серьезная судебная волокита. Я считаю, что шансы "Днепра-1" на то, чтобы получить серьезную компенсацию за Амаша очень большие. Но сейчас это все перешло в судебное дело", – сказал Цыганик.

Напомним, что Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения. С ним был подписан контракт до лета 2026 года.

Впрочем, после окончания сезона игрок отказался возвращаться в днепровский клуб и намерен в одностороннем порядке разорвать контракт, поясняя это форс-мажорными обстоятельствами, в том числе войной.

По теме
yellow-arrow
Кабаев: Ярмоленко – легенда. Он добавит Динамо
yellow-arrow
Румынский клуб, в котором Луческу начинал тренерскую карьеру, хочет провести товарищеский матч с Динамо
yellow-arrow
Цыганык: Суркис предложил игрокам сократить зарплату, но выплатить разницу, если через год команда пробьется в ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Янис Амаш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде