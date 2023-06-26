Динамо под руководством Шовковского провело первую тренировку

В понедельник, 26 июня, закончился летний отпуск для футболистов " Динамо ". Основная команда собралась на загородной клубной базе в Конче-Заспе и начала подготовку к новому сезону.

В течение двух дней игроки команды проходили традиционное медицинское обследование в клинике "Добробут", а на базе параллельно стартовал тренировочный процесс.

В понедельник команда провела две тренировки – утренняя и вечерняя. Утром группа футболистов, не находившаяся на медобследовании, занималась в тренажерном зале, а вечером обе группы динамовцев провели тренировку на одном из полей клубной базы.

Динамовцы работают под руководством ассистента Мирчи Луческу Александра Шовковского, руководившего командой в конце прошлого сезона из-за проблем со здоровьем у главного тренера. Луческу пока контролирует процесс дистанционно и должен присоединится к команде 3 июля во время выезда на тренировочный сбор в Австрию.

К работе с основой привлечен полузащитник Сергей Булеца, выступавший в сезоне 2022/2023 на правах аренды за луганскую "Зарю". Также вместе с основным составом тренируется защитник Кристиан Биловар, прошлый сезон проведший в чемпионате Кипра, играя в аренде за АЭЛ из Лимасола.