Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо под руководством Шовковского провело первую тренировку
Вместе с Биловаром и Булецой
fcdynamo.com
В понедельник, 26 июня, закончился летний отпуск для футболистов "
В течение двух дней игроки команды проходили традиционное медицинское обследование в клинике "Добробут", а на базе параллельно стартовал тренировочный процесс.
В понедельник команда провела две тренировки – утренняя и вечерняя. Утром группа футболистов, не находившаяся на медобследовании, занималась в тренажерном зале, а вечером обе группы динамовцев провели тренировку на одном из полей клубной базы.
Динамовцы работают под руководством ассистента Мирчи Луческу Александра Шовковского, руководившего командой в конце прошлого сезона из-за проблем со здоровьем у главного тренера. Луческу пока контролирует процесс дистанционно и должен присоединится к команде 3 июля во время выезда на тренировочный сбор в Австрию.
К работе с основой привлечен полузащитник Сергей Булеца, выступавший в сезоне 2022/2023 на правах аренды за луганскую "Зарю". Также вместе с основным составом тренируется защитник Кристиан Биловар, прошлый сезон проведший в чемпионате Кипра, играя в аренде за АЭЛ из Лимасола.
Популярное сейчас
- Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова
- В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
- ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области
- Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО