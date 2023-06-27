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Шахтер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя

Премьер-лига
Обновлено
(7 голосов)

Ринат Леонидович определился

Шахтер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", Ахметовым была окончательно утверждена кандидатура Патрика ван Леувена, который сейчас отдыхает дома после сезона в "Заре". Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью.

Также отмечается, что чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах, где команду и примет новый тренер.

Напомним, что официально об увольнении Игора Йовичевича еще не сообщалось, но на данный момент это воспринимается уже как свершившийся факт.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (18)
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masimka9 (Днепр)
27.06.2023 в 11:07
Это мировая практика -есть покупаю тренера,который мне нужен...
Ответить
+3
-1
Caballero (DC)
27.06.2023 в 10:11
Шатер, шахер-махер...
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
27.06.2023 в 08:16
Клуб гниль і все,переманити тренера конкурентів,а потім кинути як шльондру! Йові тому приклад
Ответить
+5
-3
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 11:03
твой кривбасс гниль.существует пока у власти зелёное недоразумение.а дальше ....?
Ответить
+3
-4
avatar
LiveDK (Kyiv)
27.06.2023 в 07:34
З Дніпро-1 вкрали, з Зорі вкрали - це все на що вони здатні, це їхнє нутро по життю
Ответить
+7
-2
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 11:04
святоша дырявая.подбираете после шахтёра выжившего из ума пня.не тявкай чучело
Ответить
+3
-1
Alex-696 (Немирів)
27.06.2023 в 06:44
Правильно писати "шатро", шатер - то маскальською)))
Ответить
+2
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2023 в 09:15
Тоді вже - "нового головного тенора".
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
27.06.2023 в 15:28
Альо, редакція!!! Як не шатЕр, то шатАр))) Ви що, об скелю вдарились?)))
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
27.06.2023 в 06:22
П*дару вернулось
Ответить
+3
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2023 в 09:20
За всієї поваги до Дніпропердяївки та її нев'ї*енного клубу: наразі Бєня та фінансова стабільність - речі несуміщувані. Звідси будь-який тренер-нефізрук віддав би перевагу клубові більш перспективному в цьому відношенні, до того ж з опцією виступу в ЛЧ.
Ответить
0
-1
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 11:06
ппикрой хлебало использованный презерватив
+2
0
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 11:07
это не тебе,это пи...ру из днепра
+2
0
download1 (huyersk)
27.06.2023 в 00:49
не можу досі в це повірити, як так ..
Ответить
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.06.2023 в 02:02
А ось так! Хто у футбольному домі хазяїн? Монопольний самодержець всього українського футболу? Отож.
Ответить
+5
-1
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 02:39
пойди и удавись дырявый .....
+2
-6
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2023 в 09:22
А хто заважає власникам Динами замість перетворювати клуб в дідорню, підписати того ж Йові?
0
0
Hanter44 (Baburka)
27.06.2023 в 11:38
Шо в Киев! ти г*вно,шо в Харков! ти слизень.
+2
0

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