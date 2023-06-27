Шахтер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", Ахметовым была окончательно утверждена кандидатура Патрика ван Леувена, который сейчас отдыхает дома после сезона в "Заре". Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью.

Также отмечается, что чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах, где команду и примет новый тренер.

Напомним, что официально об увольнении Игора Йовичевича еще не сообщалось, но на данный момент это воспринимается уже как свершившийся факт.