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Шатер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя
Ринат Леонидович определился
Президент "
Как сообщает "ТаТоТаке", Ахметовым была окончательно утверждена кандидатура Патрика ван Леувена, который сейчас отдыхает дома после сезона в "Заре". Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью.
Также отмечается, что чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах, где команду и примет новый тренер.
Напомним, что официально об увольнении Игора Йовичевича еще не сообщалось, но на данный момент это воспринимается уже как свершившийся факт.
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