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Шатер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя

Премьер-лига
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Ринат Леонидович определился

Шатер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", Ахметовым была окончательно утверждена кандидатура Патрика ван Леувена, который сейчас отдыхает дома после сезона в "Заре". Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью.

Также отмечается, что чемпион Украины приступит к подготовке к сезону 3 июля в Нидерландах, где команду и примет новый тренер.

Напомним, что официально об увольнении Игора Йовичевича еще не сообщалось, но на данный момент это воспринимается уже как свершившийся факт.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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